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Заявления Лукашенко о поставках оружия из Украины и закрытии границы не отвечают действительности – Кулеба

06.07.2021 / 09:42
Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко, которого США, ЕС не признают законно избранным, о поставках оружия из Украины и закрытии границы Беларуси с Украиной не отвечают действительности.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается заявлений Александра Лукашенко, то он любитель таких резонансных заявлений. Он разговаривает очень часто заголовками, которые сразу попадают в медиа. Тут надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Александр Лукашенко - это человек, относительно которого надо делать тщательный факт-чекинг. И заверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один факт-чекинг, потому что это просто не отвечает действительности по никаким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта", - сказал Кулеба на пресс-конференции в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник.

Он добавил, что по его информации, граница работает.

"Украина не ищет конфликта, но Украина всегда будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попробует этот конфликт нам навязать", - подчеркнул глава МИД.

Как сообщалось, 2 июля Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. "Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал он на торжественном собрании в честь Дня Независимости.

Источник

оружие, Лукашенко, Кулеба
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