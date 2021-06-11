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Кулеба в Берлине назвал политическим решение Германии не поставлять оружие в Украину

11.06.2021 / 14:16
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в Берлине, что отказ правительства Германии поставлять вооружение в Украину является политическим решением.

Об этом заявил Кулеба во время совместной пресс-конференции в Берлине с министром иностранных дел ФРГ Гайко Маасом, цитирует его Укринформ

Прямая речь: "Украина – это государство, на которую напали, которая защищается. Она не использует оружие для того, чтобы захватывать чужие территории, убивать граждан другого государства в войне.

Поэтому мы понимаем, что решение, которое приняло правительство Германии, является политическим".

"Германия является суверенным государством. Она имеет право принимать те решения, которые она считает эффективными и действенными.

Мы благодарны Германии, что она сосредоточивает свое внимание на политическом урегулировании, и мы надеемся искренне, что именно эти усилия позволят нам остановить войну и деоккупировать наши территории".

Кулеба акцентировал, что нет ни одного международного правила, которое бы ограничивало возможность Украине получать или покупать оружие за рубежом, а также нет и никакой юридической запрета в законодательстве Германии, которое не позволяет продавать оружие Украина.

В то же время глава МИД Украины подчеркнул, что Германия имеет право на принятие таких решений, и поблагодарил за сосредоточенность ФРГ в политическом урегулировании войны на востоке Украины.

Вместе с тем глава украинской дипломатии выражает опасения за возможность эскалации ситуации и новых атак со стороны России.

"Но мы должны быть откровенны, что если эти усилия (по политическому урегулированию - ред.) не завершатся успехом, и президент Путин проигнорирует мнение Берлина, Парижа, Вашингтона, Киева и начнет очередную горячую фазу войны, то российская армия является вооруженной более современным оружием, будет снова атаковать Украину, а мы будем защищаться тем, что будет у нас на тот момент в нашем распоряжении", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД выразил надежду, что к этому сценарию дело не дойдет, и "никто никогда не пожалеет о том, что Украина не помогли укрепить свою оборону для того, чтобы отбить желание у Путина наступать".

Министр добавил, что Украина выступает за мирное и политическое урегулирование конфликта, где, по его словам, поддержка Германии есть абсолютно фундаментальной.

Напомним, президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Германия поддержала Украину поставками оружия.

Германия не планирует поставлять Украине оружие, а делает ставку на политический процесс урегулирования конфликта, в частности в "нормандском формате".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал визит в Германию и 8 июня обсудил с немецкими чиновниками строительство газопровода "Северный поток-2", функционирования Нормандского формата и признание Бундестагом Голодомора актом геноцида против украинского народа.

Источник

оружие, Германия, Кулеба
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