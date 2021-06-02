Зеленский: Германия очень многое сделала для Украины, но мы хотели бы большего

"Ангела Меркель многое сделала для Украины. Это правда. И я ей очень благодарен как украинец. Мы хотим большего, и я от нее ожидал большего, особенно в нормандском формате. Мы благодарны за то, что у нас есть, но я знаю, что Германия может больше. Потому что то, что они делают для нас, они делают для себя. Почему они этого не понимают - я не знаю", - сказал Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, текст которого опубликован на сайте главы государства 1 июня.

Он также отметил, что внешнеполитический советник канцлера Германии прямо не смог ответить на вопрос о признании РФ стороной конфликта на Донбассе. "Они не смогли прямо ответить на этот вопрос. Я считаю, что это проблема. Я не могу быть дипломатичным в этих вопросах, потому что семь лет идет война, убивают людей. И у нас нет времени постоянно бегать по кругу", - сказал глава государства.

Комментируя решение правительства Германии отвергнуть инициативу лидера немецкой партии "Зеленых" Роберта Габека помочь Украине оборонительным оружием, президент Украины сказал, что благодарен Габеру за эту его инициативу, подчеркнув, что "не просил его это делать".

"Впервые я встречался с ним два года назад, когда у меня был официальный визит в Германию… Я понимаю его, и я хочу, чтобы он понял меня, понял ситуацию в Украине, ситуацию с Россией и то, что мы непосредственно знаем, что россияне и Кремль - это не одно и то же, потому что многие россияне поддерживают Украину. Мы не ненавидим русских… И он понял меня, он понял, что "Северный поток – 2" - это просто оружие, не экономическая, а политическое оружие, очень мощное… Он точно понимает, что у Украины нет флота, наши берега не защищены, что такое летальное оружие, что Германия не предоставила нам с начала войны никакого оружия, никакой военной помощи. А она может - у Германии есть мощные корабли, ракетные катера, патрульные катера", - сказал глава государства.

Также, по его словам, у Германии есть штурмовые винтовки, радиотехника, военная техника, она является одной из передовых стран в автомобилестроении. "А еще у Германии есть геополитическое оружие, и это как раз вопрос о Евросоюзе. Если мы возвращаемся к НАТО - это одна из стран, которая имеет решающее слово в этом направлении. И третий вопрос – "Северный поток-2", в котором у Германии также решающее слово. Потому что иногда можно сделать нечто гораздо большее, и это - в руках Германии", - резюмировал Зеленский.

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