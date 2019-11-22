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"Угробленные" катера: Украина будет требовать от РФ вернуть "все что там есть"

22.11.2019 / 12:49
Президент Владимир Зеленский после осмотра возвращенных РФ катеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу" в Очакове сообщил, что на них не хватает части вооружения и оборудования.

А также заявил, что Украина будет требовать от России вернуть "все что там есть".

Об этом свидетельствует видеотрансляция брифинга президента в Очакове

Прямая речь: "То, что мы увидели, действительно не хватает и оборудования частично, и части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование.

Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть.

Параллельно мы готовы отремонтировать... Где-то три месяца – и все будет на ходу".

Зеленского в Очакове сопровождает посол Германии Анка Фельдгузен и посол Франции Этьен де Понсен, а также спецпред ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик.

Напомним: 18 ноября пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил, что задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.

20 ноября командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда возвращаются в Украину на буксире в связи с тем, что россияне их фактически "угробили".

25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

Трое украинских моряков получили ранения.

24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы). Они провели в российском СИЗО 10 месяцев.

7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.

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оружие, оборудование, катера, Зеленский
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