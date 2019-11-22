Россия заявляет, что отдавала корабли целыми и унитазы на месте

Об этом сообщают Центр общественных связей ФСБ и российское издание ТАСС

Дословно ФСБ: "Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны".

Видео ФСБ опубликовала в ответ на заявление командующего ВМС Украины Игоря Воронченко об "угробленных" россиянами бронекатерах "Никополь" и "Бердянск", и буксира "Яны Капу".

ФСБ заявляет, что это "видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне", а также процедуры подписания актов приема-передачи.

В России утверждают, что "на кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой".

В то же время, бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook опубликовал перечень повреждений, которые зафиксировала украинская сторона при передаче судов.

Напомним: 18 ноября пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил, что задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.

20 ноября командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда возвращаются в Украину на буксире в связи с тем, что россияне их фактически "угробили".

Президент Владимир Зеленский после осмотра возвращенных РФ судов сообщил, что на них не хватает части вооружения и оборудования, и заявил, что Украина будет требовать от России вернуть "все что там есть".

25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

Трое украинских моряков получили ранения.

24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы). Они провели в российском СИЗО 10 месяцев.

7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.

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