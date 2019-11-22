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В УПЦ рассказали о случаях признания таинства крещения католиков, баптистов и ПЦУ

22.11.2019 / 13:20
В УПЦ рассказали о случаях признания таинства крещения католиков, баптистов и ПЦУ
Архиепископ Феодосий Источник: Центр информации УПЦ
Мероприятие прошло в рамках цикла просветительских встреч «Никольские вечера», которые проводят волонтеры проекта «Наша Лепта»

Украинской Православной Церкви рассказали о случаях признания таинства крещения католиков, баптистов и ПЦУ.

Об этом сказал глава церковного суда Киевской епархии Украинской Православной Церкви, доцент Киевской духовной академии архиепископ Феодосий во время встречи с верующими при столичном храме в честь святителя Николая вечером 21 ноября, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине».

Мероприятие прошло в рамках цикла просветительских встреч «Никольские вечера», которые проводят волонтеры проекта «Наша Лепта».

«Украинская Православная Церковь принимает всех, над кем была правильно произнесена крещальная формула (например, католиков, баптистов), не совершая над ними Крещения, а лишь восполняя его, но не признаёт таинств «УПЦ КП» и его преемницы ПЦУ», - сказал архиерей.

По словам владыки, как применять церковные правила в конкретном случае, Церковь решает, исходя из пастырской целесообразности, при этом пользуясь принципами акриви́и (строгого соблюдения канона) и икономи́и (смягчения канонического прещения). Цель решений — сделать всё, чтобы принести верующим пользу, а не вред.

«Церковь имеет право вязать и решить. В данном случае Украинская Православная Церковь приняла решение по принципу акривии. Почему? Религиозность украинского народа очень высока, но, к сожалению, ему свойственно и очень легкомысленное отношение к нормам, правилам и зачастую даже к догматам Церкви. Зная это, Церковь и приняла в 1992 году решение не признавать совершённое у УПЦ КП крещение. Иначе граница между канонической Церковью и этой структурой за 1990-е годы была бы полностью размыта», — сказал архиепископ Феодосий.

Именно высокая религиозность и, при этом, легкомысленное отношение к церковным правилам, стали почвой для рахдора, считает владыка.

На вопрос о том, почему священноначалие УПЦ до сих пор не лишило сана ушедших в ПЦУ митрополитов Александра (Драбинко) и Симеона (Шостацкого), владыка Феодосий ответил: «Думаю, по принципу икономии, по принципу снисхождения и ожидания, надежды на то, что кто-то из них вернётся. Решение принимают члены Священного Синода УПЦ во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием — наши мудрейшие иерархи, которые руководствуются пастырской целесообразностью. Тогда, когда наносимый ими Церкви вред намного превысит возможность их покаяния, упомянутые митрополиты будут извергнуты из сана», — считает он.

По словам владыки Феодосия, на сегодняшний день совершаемые запрещёнными, но не лишёнными сана бывшими клириками УПЦ таинства являются действительными, но не действенными. Это значит, что благодать как живительная сила, возобновляющая человеческий дух, от их рук не исходит. Но в случае прихода в Церковь рукоположённых ими священнослужителей их хиротонии будут признаны действительными, то есть покаявшихся не будут рукополагать, а примут как священнослужителей. То же касается и других таинств.

«Можно ли молиться о запрещённых в служении бывших митрополитах УПЦ? Конечно, можно. И нужно. И Священный Синод УПЦ, вскоре после их ухода, призвал сугубо молиться о них», — напомнил глава церковного суда Киевской епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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