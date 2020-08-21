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ФСБ утверждает, что СБУ пыталась похитить из России одного из главарей боевиков на Донбассе

21.08.2020 / 14:21
ФСБ России сообщила 20 августа о задержании якобы сотрудничавших с украинскими спецслужбами семи человек при попытке похищения на территории РФ одного из главарей боевиков «ДНР/ЛНР» и его вывоза в Украину.

ФСБ утверждает, что организаторами и координатором похищения были граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко, действовавших по заданию департамента контрразведки СБУ. А задержаны "непосредственно при попытке похищения" граждане России - Т.Макаров, М.Мищенко, О.Капкаева, А.Кормич, М.Пызин, Е.Мороз, В.Долгов.

ФСБ также утверждает, что для похищения сформировали "две группы захвата из членов российской криминальной структуры", которым пообещали $ 200 тыс и выплатили аванс в $ 50 тыс.

ФСБ также показала видео задержания.

В СБУ пока не комментируют сообщение ФСБ.

Источник

задержание, РФ, ФСБ, боевик
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