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Информация ФСБ РФ о якобы срыве украинской операции на территории России является фейком - СБУ

21.08.2020 / 14:42
В Службе безопасности Украины назвали фейком информацию ФСБ России о якобы срыве украинской операции по похищению одного из лидеров террористов "ЛНР/ДНР" на территории РФ.

"Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует - РФ защищает и поддерживает боевиков", - указывается в сообщении пресс-центра СБУ, обнародованном в соцсети Facebook.

"В то же время мы отдельно обращаем внимание, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством. И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме", - подчеркивают в СБУ.

Как сообщалось, ранее ФСБ России сообщила о задержании якобы сотрудничавших с украинскими спецслужбами семи человек при попытке похищения на территории РФ одного из главарей боевиков "ДНР/ЛНР" и его вывоза в Украину. ФСБ утверждает, что организаторами и координатором похищения были граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко, действовавших по заданию департамента контрразведки СБУ. А задержаны "непосредственно при попытке похищения" граждане России - Т.Макаров, М.Мищенко, О.Капкаева, А.Кормич, М.Пызин, Е.Мороз, В.Долгов.

ФСБ также утверждает, что для похищения сформировали "две группы захвата из членов российской криминальной структуры", которым пообещали $ 200 тыс и выплатили аванс в $ 50 тыс.

Источник

Информация ФСБ РФ о якобы срыве украинской операции на территории России является фейком - СБУ

2 мин читать
 
Информация ФСБ РФ о якобы срыве украинской операции на территории России является фейком - СБУ

В Службе безопасности Украины назвали фейком информацию ФСБ России о якобы срыве украинской операции по похищению одного из лидеров террористов "ЛНР/ДНР" на территории РФ.

"Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует - РФ защищает и поддерживает боевиков", - указывается в сообщении пресс-центра СБУ, обнародованном в соцсети Facebook.

"В то же время мы отдельно обращаем внимание, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством. И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме", - подчеркивают в СБУ.

Как сообщалось, ранее ФСБ России сообщила о задержании якобы сотрудничавших с украинскими спецслужбами семи человек при попытке похищения на территории РФ одного из главарей боевиков "ДНР/ЛНР" и его вывоза в Украину. ФСБ утверждает, что организаторами и координатором похищения были граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко, действовавших по заданию департамента контрразведки СБУ. А задержаны "непосредственно при попытке похищения" граждане России - Т.Макаров, М.Мищенко, О.Капкаева, А.Кормич, М.Пызин, Е.Мороз, В.Долгов.

ФСБ также утверждает, что для похищения сформировали "две группы захвата из членов российской криминальной структуры", которым пообещали $ 200 тыс и выплатили аванс в $ 50 тыс.

СБУ, ФСБ
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