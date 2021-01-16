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Навальный будет находиться под стражей до избрания меры пресечения

18.01.2021 / 09:47
Российский политик Алексей Навальный останется под стражей после задержания 17 января в аэропорту "Шереметьево". Ему должны избрать меру пресечения.

Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на заявление Федеральной службы исполнения наказаний.

"В аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", — говорится в сообщении ведомства.

Адвокат Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что неизвестно, в каком статусе находится политик и куда его увели.

"РИА Новости" сообщает, что Навального завели в специальную комнату аэропорта "Шереметьево". Вскоре его должны отправить в СИЗО до избрания меры пресечения.

Как известно, о планах задержать Навального сразу по прибытию в Москву в России заявили сразу же после того, как политик заявил о своем возвращении.

Напомним, Навальный находился в Германии с конца августа 2020 года. Там он проходил курс лечения и реабилитацию из-за отравления. Как было установлено, Навального отравили "Новичком", а к отравлению причастны сотрудники ФСБ.

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задержание, РФ, Навальный
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