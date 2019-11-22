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РФ не вернула Украине около 30 единиц оружия и сотни боеприпасов, изъятых при инциденте в Керченском проливе

22.11.2019 / 13:51
Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые у украинских моряков в ходе инцидента в Керченском проливе, не были переданы Киеву и остались в Москве в качестве вещественных доказательств по делу.

Об этом заявил адвокат украинских моряков Николай Полозов.

"Было изъято около 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллеристским установкам, а также радиоонавигационное оборудование", - сказал Полозов. "Также морякам не вернули изъятые у них сотовые телефоны, флешкарты, электронные накопители. Все это осталось в качестве вещественных доказательств в России", - заявил он.

Адвокат также уточнил, что многие моряки жаловались, что им не были возвращены личные вещи, нательные кресты, цепочки и так далее, изъятые у них пограничниками.

"Мы сейчас будем разбираться и в случае, если это так, будем предпринимать соответствующие действия", - сказал Полозов.

Он отметил, что сами суда продолжают оставаться вещественными доказательствами по делу и переданы Киеву на ответственное хранение.

"Согласно УПК РФ, ответственное хранение запрещает какие-либо действия, в том числе ремонт и эксплуатацию имущества до исключения его из числа вещественных доказательств", - пояснил он.

В случае нарушения, уточнил Полозов, российская сторона вправе заявить об этом в международном трибунале ООН по морскому праву.

Как пояснил Полозов, вопрос о судьбе вещественных доказательств, как и об участии в суде украинских моряков, будет разрешен уже после завершения предварительного следствия по делу и направления материалов в суд.

"Конечно, следователь может приостановить расследование дела, УПК позволяет это сделать, когда место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Но это развитие ситуации нас не устроит, и мы будем его обжаловать. Возможно, что дело все-таки уйдет в суд и если моряки не приедут, то будут объявлены в розыск и тогда судебное разбирательство пройдет в заочной форме. В любом случае, все будет понятно только после того, как мы завершим ознакомление с материалами дела", - пояснил адвокат.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.

В среду, 20 ноября, командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - не на ходу, россияне их "угробили". "Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы ", - сказал Воронченко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС республики и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.

В ответ на эти заявления Центр общественных связей ФСБ в четверг распространил видео передачи украинской стороне двух военных катеров, а также буксира, согласно которому внутреннее состояние украинских судов в нормальном состоянии, с исправной сантехникой.

На видео запечатлен процесс подписания документов по передаче украинских судов, представители украинской стороны никаких претензий о состоянии судов не высказывают. На кадрах также виден белый унитаз, полотенца, на полке лежит стопка аккуратно сложенной военной одежды.

Источник

оружие, оборудование, РФ, Керченский пролив, Полозов
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