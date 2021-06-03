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В РФ считают, что в Украину под видом учений с НАТО доставят оружие

03.06.2021 / 17:18
Российские военные считают, что под прикрытием крупных военных учений в Украине с привлечением сил НАТО Sea Breeze в страну доставят партию современного вооружения.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Под прикрытием проведения учений планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", - сказал Конашенков.

"В дальнейшем, как и в предыдущие годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - сказал он.

Учения Sea Breeze запланированы на период с 28 июня по 10 июля.

К участию в учениях планируется привлечь более 30 кораблей, 30 летательных аппаратов в морском и воздушном компонентах и более 1400 военнослужащих подразделений разных стран - в сухопутном. Также к учениям будут привлечены органы других военных формирований, видов и родов Вооруженных сил Украины, правоохранительные органы и т.п.

Нынешние учения Sea Breeze-2021 объединят рекордное количество государств-участников, а именно 27 стран, которые привлекут свои подразделения, экипажи кораблей и самолетов. Кроме того, в учениях планируют принять участие наблюдатели из 35 стран.

Источник

оружие, НАТО, РФ
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