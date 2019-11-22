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Иерусалимский Патриарх предложил провести встречу Предстоятелей Церквей в Аммане

22.11.2019 / 13:34
Иерусалимский Патриарх предложил провести встречу Предстоятелей Церквей в Аммане
Патриарх Феофил Источник: patriarchia.ru
Патриарх выразил «глубокую обеспокоенность нынешними трудностями, омрачающими жизнь Церкви, и угрозами, нависшими над нами из-за наших печальных разделений»

Патриарх Иерусалимский Феофил III предложил Предстоятелям Православных Церквей собраться в Аммане для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства.

Об этом Патриарх Феофил заявил на церемонии вручения премии Фонда единства православных народов, сообщает patriarchia.ru.

Патриарх Иерусалимский Феофил III пригласил Предстоятелей Православных Церквей на «братскую встречу в любви» в Иордании, чтобы «обсудить вопрос сохранения единства в евхаристическом общении».

Патриарх выразил «глубокую обеспокоенность нынешними трудностями, омрачающими жизнь Церкви, и угрозами, нависшими над нами из-за наших печальных разделений».

«Мы окажем гостеприимство освященному собранию в столице Иорданского Хашимитского Королевства, хорошо зная, какую роль играет Его Величество Король Абдалла II как хранитель христианских и мусульманских святых мест во Святой Земле, и какие усилия предпринимает Иорданское Хашимитское Королевство для обеспечения такого положения, при котором Иордания останется страной, где христиане беспрепятственно совершают свои молитвы и где рады всем», — заявил Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви.

Как сообщалось, вчера Патриарх Иерусалимский Феофил III получил из рук Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла ежегодную международную общественную премию за укрепление единства православных народов.

*** Иордания – каноническая территория Иерусалимского Патриархата с множеством христианских святынь.

Иерусалимский Патриархат не признал создание ПЦУ и допускает к служению у гроба Господня и других святынь священнослужителей и архиереев лишь Украинской Православной Церкви, возглавляемой Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

Источник: Inpress.ua
Патриарх Феофил
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