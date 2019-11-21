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Иерусалимский Патриарх заявил, что останется союзником РПЦ в «украинском вопросе»

21.11.2019 / 14:21
Иерусалимский Патриарх заявил, что останется союзником РПЦ в «украинском вопросе»
Патриарх Феофил Источник: Интерфакс
Иерусалимский Патриарх прибыл в Москву как лауреат премии Фонда единства православных народов

Иерусалимский Патриарх Феофил III заявил о поддержке Русской Православной Церкви в «украинском вопросе».

Об этом он сказал сегодня после литургии, которую он совершил в храме Христа Спасителя вместе с Патриархом Кириллом, сообщает «Интерфакс».

«Церковь сейчас переживает время гонений. Однако, как сказал Иоанн Златоуст, Церковь плывет по бурному житейскому морю, но не погружается в него. Иерусалимская Церковь всегда помогала […] Русской Православной Церкви. У нас есть Святой Гроб, который освящен кровью Христовой, и эта святыня является гарантией нашего православного единства», - сказал Патриарх Феофил.

Иерусалимский Патриарх прибыл в Москву как лауреат премии Фонда единства православных народов, которая будет ему вручена сегодня днем. Сегодняшняя литургия была совершена Патриархами в честь празднования Собора архистратига Михаила – небесного предводителя ангелов.

По словам Патриарха Феофила, сегодняшний праздник «напоминает нам о единстве Церкви», и совместным причастием предстоятели двух Церквей «смогли засвидетельствовать самым ярким образом единство православия» во Христе.

«Хочу вас заверить, что святая Иерусалимская Церковь, которая является матерью всех Церквей, молится и на Святом Гробе Господнем, и на Голгофе, делая все, чтобы воцарились любовь и правда Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа», - сказал Патриарх Феофил.

В настоящий момент Иерусалимский Патриарх является одним из главных союзников Московского патриархата в «украинском вопросе». Патриарх Феофил III отказывается признавать ПЦУ. Он неоднократно высказывался в поддержку УПЦ во главе с Митрополитом Онуфрием. Кроме того, сообщалось, что Патриарх Феофил не допускает до святынь Иерусалима представителей ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Патриарх Феофил
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