Пашинский дал показания по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году

В четверг, 21 ноября, в ходе заседания Святошинского районного суда Киева по делу о расстрелах на улице Институтской в центре Киева в феврале 2014 года суд допрашивает Пашинского в качестве свидетеля. Поскольку бывший нардеп находится в следственном изоляторе, допрос проводится в режиме видеоконференции.

В ходе допроса Пашинский, в частности, рассказал, что ему не было известно о выстрелах по милиционерам в 6 утра 20 февраля. Отвечая на вопрос о том, кто дал команду на штурм милиционеров, он сказал: "Думаю, что никакой команды на штурм не было, это было стихийное движение".

Кроме того, экс-нардеп сказал, что ему "не известно ни о каком оружии в Пассаже (Пассаж между улицами Крещатик и Заньковецкой в центре Киева – ИФ)".

Также в ходе допроса он сказал, что ему неизвестно, под чьим контролем находилось здание консерватории. "На Майдане не было главных и смотрящих", - заявил Пашинский.

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