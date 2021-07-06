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В УПЦ считают, что политическая символика неуместна на богослужениях

06.07.2021 / 14:00
В УПЦ считают, что политическая символика неуместна на богослужениях
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка отметил, что нередки случаи, когда политики используют ПЦУ для своего «пиара», а после принимают откровенно антихристианские законы

На религиозных мероприятиях видим не просто флаг Украины, а флаги и символы конкретных политических партий с очень сомнительной репутацией.

Как сообщает Центр информации УПЦ, митрополит Нежинский и Прилукский Климент в эфире телеканала «Перший незалежний» прокомментировал флаги партии «Свобода» и националистов на мероприятие ПЦУ, посвященном годовщине битвы под Берестечком.

«Флаги сомнительных праворадикальных политических партий на посвященном годовщине битвы под Берестечком богослужении ПЦУ во главе с Епифанием Думенко в селе Пляшева Ровенской области указывают на то, что те, кто не поддержат эту политическую идеологию, будут на этом мероприятии чужими», - считает митрополит Климент.

Он отметил, что любая политическая символика неуместна на религиозных мероприятиях. «Мы видим не просто флаг Украины – мы видим флаги и символы конкретных политических партий с очень сомнительной репутацией. Возможно, там есть спонсоры этой ПЦУ, которые относятся к этой политпартии, но это не делает чести тем, кто допускает такую агитацию во время богослужения», – сказал архиерей.

Владыка отметил, что нередки случаи, когда политики используют ПЦУ для своего «пиара», а после принимают откровенно антихристианские законы. «Сегодня наблюдаем, когда те же самые политики, которые тут сегодня где-то «светятся» на религиозных мероприятиях и пытаются фотографироваться с представителями ПЦУ, они же потом и принимают антицерковные и антихристианские законы, и очень часто просто аморальные», – подытожил митрополит Климент.

Источник: Inpress.ua
радикалы, УПЦ, пцу
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