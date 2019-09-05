Представители радикальной организации угрожают убийством семье священника УПЦ

На Волыни в селе Садов, представители радикальной организации угрожают расправой настоятелю религиозной общины УПЦ протоиерею Владимиру Мелесу, храм которой незаконно захватили представители ПЦУ полгода назад.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, вечером 4 сентября радикалы пришли к дому священника с гранатами, которые пообещали использовать против священнослужителя и его семьи, если те «по-хорошему» не согласятся освободить церковный дом, в котором семья проживает на законных основаниях.

«Мы здесь, чтобы поговорить "по-хорошему"... о выселении Вас и Вашей семьи, отдавайте документы на дом», – заявили радикалы.

На ответ священника, что ему некуда идти, а документы на дом, в котором он законно проживает и совершает богослужения, находятся у адвоката общины УПЦ с. Садов, прозвучали откровенные угрозы: «Можем и "по-плохому", с балаклавами и силой выбросим на улицу..., а его (адвоката Мацея А.М.) мы тоже знаем и обязательно поговорим с ним».

Выгнать священнослужителя с его дома, по словам самих радикалов, их попросили сторонники ПЦУ.

Протоиерей Владимир Мелес обратился с заявлением в правоохранительные органы по статье 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством).

Более полугода прошло с тех времен, когда незаконно был захвачен храм в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Садов. Община осталась без церкви, но прихожане остались верными своей вере и продолжили богослужебную жизнь в церковном доме.

Как сообщалось, актив религиозной общины УПЦ села Садов в полном составе проигнорировал переход к ПЦУ и остался со своим настоятелем.