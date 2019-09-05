Новый премьер хочет, чтобы СБУ ликвидировала одно из своих управлений

"УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, указывающие на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же, как минимум - на уровне тех практик, которые существуют сейчас", - заявил он.

"Мы ожидаем, что уже в этом месяце мы примем все необходимые законы, чтобы окончательно отвадить правоохранителей и силовиков от бизнеса и создать комфортные условия для развития".

На встрече правительства с экспортной IТ-индустрией в Киеве в среду премьер отметил, что ожидает активизации действий по защитите бизнеса от произвола силовиков.

Напомним: решением Кабинета министров был ликвидирован департмент защиты экономики Нацполиции. Планируется создание нового органа для борьбы с финансовыми и экономическими преступлениями - Службы финансовых расследований.

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