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Зеленский внес в Раду закон о наказании за янтарь

05.09.2019 / 15:45
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №2059 об уголовной ответственности за незаконную добычу или перемещение янтаря через границу.

Текст законопроекта: "Незаконная добыча янтаря наказывается штрафом (от 12 до 51 тыс. грн – ред.) или ограничением (либо лишением – ред.) свободы на срок от 1 до 3 лет.

Реализация, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря наказываются штрафом (от 51 до 170 тыс. грн – ред.) или ограничением (либо лишением – ред.) свободы на срок от 3 до 6 лет.

Те же действия, совершенные "группой лиц или повторно, или в крупных размерах", наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

В пояснительной записке Зеленский обосновывает необходимость закона тем, что добыча янтаря путем гидроразмыва меняет гидрологический режим, уничтожает лесные массивы и земельные угодья, повреждает почвенный и растительный покровы.

Все это, как свидетельствует записка, может привести к экологической катастрофе.

Напомним, Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку и министру финансов Оксане Маркаровой до 1 октября разработать проект закона о добыче янтаря, а нардепам – до декабря принять этот закон.

12 августа Зеленский посетил Житомирскую область. На совещании с местными властями поднял тему незаконной добычи янтаря.

На встрече Зеленский попросил уволить руководителей полиции в 9 районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях из-за причастности к схемам незаконной добычи янтаря.

Источник 

янтарь, Зеленскиф, уголовное преступление
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