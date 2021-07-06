Офис президента защищается от Запада при помощи Окружного админсуда Киева, - политолог

Как пишет Капитал, такое мнение высказал политолог Андрей Золотарев.

«НАПК тут не выполняет самостоятельной роли. Очевидно то, что наши „грантоеды“, „соросята“ плюс институции, завязанные на коллективный Запад, за чьими спинами маячит „отставленный“ глава „Нафтогаза“ Коболев, объявили Витренко священную войну. Джихад, ни много ни мало. Они пытаются показать, кто в доме хозяин и задача минимум если не сбить Витренко, то хотя бы попить у него крови, показать, что они сила. И тут действительно отбиваться приходиться с помощью Окружного административного суда», — рассказал эксперт.

Что касается дальнейшей судьбы этого суда, ликвидации которого требуют грантовые активисты, то, по мнению политолога, скорее всего произойдет простая смена вывески — большинство судей благополучно прейдут в новый суд.

«Будет как бы сделан пас Западу: «ну, смотрите, вот мы наводим порядок». Но, с другой стороны, этот удобный инструмент команда президента постарается взять под контроль — «такая корова нужна самому», — предрекает он.

Совсем не уступать давлению Запада в вопросе так называемой «судебной реформы» украинская власть, по мнению Золотарева, не может.

«Чтобы не уступать давлению Запада, страна должна находиться в совершенно других политических и экономических кондициях. Положение дел в Украине таково, что у Запада достаточно много инструментов, чтобы при необходимости, если Украина станет в позу, ее „нагнуть“, и „нагнуть“ жестко. И это прекрасно понимают у президента», — полагает он.

По мнению эксперта, именно поэтому украинская власть и дальше будет вынуждена время от времени идти на уступки Западу, стремясь, однако, сохранить влияние на судебную систему.

«Это гибридное управление страной началось еще при Януковиче, а сейчас просто оно достигло своего апогея. И это постоянное „петляние“ никуда не исчезнет, оставаясь неотъемлемым элементом управления в ближайшие годы. То есть реверансы в сторону Запада будут сочетаться с попытками найти свой интерес, сохранить в той или иной мере свой контроль и влияние», — предрекает политолог.

Напомним, в понедельник Окружной административный суд Киева остановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) наблюдательному совету «Нафтогаза Украины» о прекращении контракта с главой НАК Юрием Витренко. Тем самым суд дал Витренко возможность продолжить работу на должности.