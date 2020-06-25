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Эксперт: Команда Зеленского не препятствует давлению на суды

25.06.2020 / 12:23
Давление происходит со стороны иностранных организаций

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей. Президентский проект предусматривает внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления, передает ForUm.

Политтехнолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что Зеленский хочет исправить недостатки предыдущих попыток реформировать судебную ветвь власти. В то же время он обращает внимание на то, что на суды продолжается давление со стороны иностранных организаций и что глава государства этому никак не препятствует.

«Президент очевидно заинтересован во внесении изменений. Ясно, что судебная реформа Порошенко закончилась крахом по той простой причине, что он всё завязывал на себя. Судебная реформа в том виде, в котором была инициирована Порошенко, и до которой дошли руки в конце его президентства, работать не будет. То есть в данном случае мы видим попытку исправить частные моменты системно непродуманной судебной реформы», - заявил эксперт.

В то же время он критикует попытки грантовых организаций и иностранных консультантов играть решающую роль в процессе реформирования судебной системы.

«Я критически отношусь к тому, что иностранцы или экспаты вовлекаются в госуправление, выполняя контрольные функции, функции «смотрящих». Продолжается давление и негативный момент то, что команда Зеленского этому давлению не очень-то и препятствует», - отметил Золотарев.

Он считает, что судебной реформой должны заниматься отечественные специалисты.

«Это должны быть те люди, которые непосредственно занимаются судебным процессом - судьи, адвокаты. В любой стране это (судебная реформа, - Ред.) вопрос внутриполитический. Поскольку от судов зависит и экономический и бизнесклимат, и состояние дел в сфере общественной безопасности, это вопрос внутренний. Когда кто-то привлекает иностранцев, которые космически далеки от украинских реалий, это, к сожалению, признак внешнего управления», - полагает политолог.

По его мнению, Зеленскому стоит более активно отстаивать национальные интересы, в том числе и от аппетитов людей из его собственного окружения.

«Я все же верю, что намерения у него добрые, но намерения нужно подкреплять соответствующим инструментарием, а вот как раз в вопросе команды и исполнительности, здесь все гораздо хуже. Добрые намерения Злеленского не всегда коррелируют с намереньями соратников. А у соратников они далеко не всегда бывают добрыми», - констатировал он.

судебная реформа, Золотарев
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