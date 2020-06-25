Порошенко снова вызывают на допрос

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram

Дословно: "Сообщение о вызове. В соответствии со статьями 133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины, подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10:00 30 июня в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000753".

Порошенко ждут по адресу: г Киев, ул. Симона Петлюры, д. 15.

В ГБР напомнили, что явка обязательна и что при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Уголовное производство №62019000000000753 зарегистрировано по факту возможного захвата государственной власти Порошенко. Оно открыто по заявлению экс-заместителя главы Администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.

Напомним, 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.

Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.

18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.

Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

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