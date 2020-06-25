Синоптик рассказала о причинах наводнения на Западной Украине

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "В связи со сложной гидрологической ситуацией на западе Украины участились злорадные комментарии, что, мол, так им и надо за вырубку лесов. Действительно, леса уничтожают жестоко, действительно некоторые местные жители безответственно и бессовестно принимают в этом участие. Но...".

По словам синоптика, на западе страны уже длительное время идут сильные дожди, в связи с чем почва так перенасыщена влагой, что срываются селевые потоки, реки выходят из берегов.

Все это приводит к разрушению инфраструктуры, уничтожению человеческого имущества, скота, смерти людей.

Диденко напомнила, что природа не вечно может задерживать опасные процессы, независимо от лесистости. По ее словам, дожди льют, с небольшими перерывами, уже месяц, а паводки и наводнения для этих районов – явление типичное.

Она напомнила, что в июне 1969 года в бассейнах Днестра, Прута, Тисы наблюдался мощный паводок, который считается самым высоким. Кое-где количество осадков составляла 150-250 мм за 24 часа (это 1,5-2,5 месячной нормы осадков).

А в мае 1970 года на территории Украинского Закарпатья произошло сильное наводнение, обусловленное интенсивными дождями, когда уровень воды в Тисе повысился на 5-6 метров. Тячев тогда затопило, прорвало дамбу, жилой фонд был поврежден на 90 процентов, погибли люди.

Диденко отметила, "лесов тогда было значительно больше".

Она призвала украинцев не загонять всех людей "в своем воображении под одну крышу", а всем, кто злорадствует над человеческим горем посоветовала "оглянуться, забрать окурок из сухой травы, убрать автомобиль с парковой зоны или детской площадки, не дышать в затылок соседу в транспорте" и пр.

Напомним, в Ивано-Франковской области 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области.

Во время брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской Виталий Федорив рассказал, что в результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств, а 24 июня погода снова ухудшится.

По состоянию на 4:00 на территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.

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