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Запад хочет всё и это явно не устаревает Зеленского, - эксперт

19.10.2021 / 14:51
На прошлой неделе Окружной административный суд Киева признал незаконным участие иностранцев в формировании органов власти в Украине. Данное решение могло быть принято с одобрения Офиса президента, который пытается сохранить хотя бы часть суверенитета.

Как пишет Капитал, об этом заявил политтехнолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«В Конституции написано, что Украина суверенная держава. И источником власти является народ Украины, там нигде не упоминаются иностранцы. Да, политически это решение суда можно трактовать как борьбу между заокеанскими и украинскими группами влияния. Но та роль иностранцев, которую мы видим последний год, давно вышла за всякие рамки приличия», — отметил эксперт.

При этом он не исключает, что, принимая такое громкое решение, суд получил «добро» от кого-то из окружения президента.

«Наверняка, такое „добро“ было получено, потому что в Офисе президента тоже не хотят, чтобы влияние Запада было чрезмерным. Собственно, к этой ситуации пришел Порошенко к экватору своего президентского срока. Я думаю, что это понял и Зеленский. Потому что Запад стремится взять под контроль все или почти все. И в этой ситуации, естественно, президенту требуется хотя бы кусочек суверенитета», — отметил Золотарев.

Именно поэтому, предрекает политолог, Запад жестко ответит на данное решение суда.

«Очевидно, следует ожидать очередных разоблачений „соросят“. Наверное, будет информационная атака на Окружной административный суд — нам снова расскажут о том, что это источник зла... Можем увидеть и обострение отношений Зеленского с Западом. Особенно учитывая то, что скандал Pandora Papers был акцентирован на фигуре Зеленского, при чем с явным перекосом. На фоне семейства Алиевых с 400 млн, что такое 40 млн офшоров Зеленского? Это так, мишкам на молочишко. Но акцентированный удар был сделан именно по Зеленскому. Это очень заметный звонок, и я думаю, что теперь отношения могут напрячься еще больше», — отметил политолог.

Напомним, что ранее Окружной административный суд Киева признал незаконным участие иностранцев в формировании органов власти. Речь идет об участии международных экспертов в аттестации прокуроров.

Суд постановил, что ни профильный закон, ни другой акт не уполномочивает Офис генпрокурора вступать в «международные отношения» по вопросам аттестации прокуроров. Кроме того, по мнению суда, обращение в посольство США для привлечения специалистов к реорганизации украинской прокуратуры и их назначение в кадровую комиссию является противоправным. «Иностранные агенты» являются проводниками интересов иностранных государств и международных организаций, кадровая комиссия формировалась под влиянием иностранного государства, что ударило по суверенитету Украины, посчитал суд.

«Участие любых иностранных лиц или органов, организаций в формировании органов власти Украины, очевидно, противоречит Декларации о государственном суверенитете Украины и, соответственно, Конституции Украины», — уверены в суде.

Зеленский, Золотарев, ОАСК
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