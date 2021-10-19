Рада может рассмотреть кадровые изменения в правительстве на следующей пленарной неделе

Такое мнение Стефанчук высказал на брифинге в Верховной Раде.

"Насколько я знаю, такие вопросы могут рассматриваться сегодня на фракции (партии "Слуга народа" - ред.). Попадут ли они в повестку дня на эту неделю - я думаю, что, скорее всего, нет. Потому что несмотря на то, что кадровые вопросы ставятся независимо от того, были они проголосованы Согласительным советом или нет, но, мне кажется, что без решения фракции, которая имеет права монобольшинства, такие кадровые вопросы в зал вноситься не будут", - сказал спикер.

Он добавил, что кадровые вопросы "возможно, если будут, то со следующей недели".

Руслан Стефанчук отказался называть фамилии министров, которых могут уволить, посоветовав дождаться обсуждения вопроса на фракции "Слуга народа".

"Единственное, что я могу сказать по результатам заседания СНБО, - были высказаны претензии пока только одному министру - министру экологии. И, я думаю, что этот кадровый вопрос будет рассматриваться тоже", - отметил он.

Напомним, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на одном из брифингов заявил, что народные депутаты от "СН" будут определяться с кадровыми изменениями в Кабинете Министров на заседании фракции 18 октября.

Ранее Арахамия отмечал, что Верховная Рада может рассмотреть кадровые изменения в Кабинете Министров на следующей пленарной неделе, которая продлится в течение 19-22 октября. Арахамия анонсировал смену 3-4 министров.

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