Предстоятель УПЦ рассказал о современных вызовах перед Православной Церковью

В любых испытаниях нужно научиться видеть действие Промысла Божьего.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в приветственном слове к участникам и гостям XIII Международной научно-практической конференции «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы», которая открылась в КДАиС 19 октября 2021 года и посвящена проблемам пастырского служения в современном мире.

Как отметил Предстоятель УПЦ, сегодня перед священником возникает немало сложных вопросов, на которые вряд ли можно найти готовые ответы. «Так, одним из тяжелых испытаний последних лет стала пандемия коронавирусной инфекции, в условиях которой нужно было найти приемлемые для Церкви формы внедрения эпидемических требований и решить непростые вопросы о порядке совершения таинств в больницах и храмах», - сказал он.

Но какой бы ни была ситуация, продолжил архипастырь, «Церковь руководствуется пастырскими приоритетами».

«Священник всегда должен нести человеку благую весть о спасении во Христе. В любых испытаниях мы должны научиться видеть действие Божественного Промысла», – отметил Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший напомнил, что телесные болезни и другие испытания очищают душу человека. Он привел слова святителя Игнатия Брянчанинова, который писал: «Духовный разум учит, что болезни и другие скорби, которые Бог посылает людям, посылаются из особого Божьего милосердия как горькие целительные лекарства больным, они способствуют нашему спасению, нашему вечному благополучию гораздо надежнее, чем чудесные исцеления».

«Эти слова звучат будто совсем просто, но принять их по-настоящему всей душой очень непросто. Большинство людей, когда они сталкиваются с непростыми испытаниями, впадают в отчаяние. Но христианин должен знать, что отчаяние является тяжелым грехом. Надо всегда помнить, что Господь никогда не посылает испытаний, которые превышают наши силы. И священник должен учить людей именно такому отношению к любым испытаниям», – подчеркнул архипастырь.

В этой связи Предстоятель УПЦ отметил важность преподавания в духовных семинариях пастырского богословия.

«Духовные учебные заведения не просто предоставляют знания, они готовят человека к священству. Поэтому приобретение знаний всегда должно совершаться в особой пастырской перспективе, где моральный облик пастыря имеет чрезвычайно важное значение», – подчеркнул Митрополит Онуфрий.