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Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

19.10.2021 / 13:50
Президент Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом сообщает Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко, комментарий пресс-службы ОП "Украинской правде"

В пресс-службе ОП подтвердили, что просьба Зеленского о заседании парламента направлена в понедельник, 18 октября. Ожидается, что внеочередное заседание состоится в четверг, 21 октября.

В частности, в повестке дня, которую предлагает президент, проект закона №4507 об энергоэффективности и проект закона об охране прав на сорта растений и о семенах и посадочном материале.

Зеленский предлагает рассмотреть проект закона об альтернативных видах топлива №5464 по развитию биометана и о присоединении Украины к конвенции о Европейском институте леса №0094.

Также запланирована ратификация нескольких соглашений с европейскими странами.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отмечал, что 21 октября может состояться внеочередное заседание для евроинтеграционных законов.

Источник

ВР, внеочередное заседание
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