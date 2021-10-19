Войти | Зарегистрироваться
14:48

вторник,
19 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду

19.10.2021 / 13:19
Полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду с приложения "Дия" или бумажного варианта, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украина Алексей Билошицкий.

Как рассказал Билошицкий в эфире программы "Сниданок з 1+1", Национальная полиция Украина совместно с Министерством цифровой трансформации Украины начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов с "Дии" или сканируя бумажный вариант.

"Проверку будут проводить с 21 октября работники Госпродспотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также работники Патрульной полиции в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни - во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок", - приводит слова начальника департамента пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Он отметил, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты - информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

Как сообщалось, на заседании Кабинета министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление №1236 об ужесточении правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из документов:

- документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

- международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины или двумя дозами вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного портал электронных услуг, в частности с использованием "Дии";

- отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения.

Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Источник

коронавирус, вакцинация, сертификат
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.