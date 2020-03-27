Зеленский на встрече с главами фракций подчеркнул важность присутствия депутатов на внеочередном заседании

Поскольку перед Украиной сейчас стоят большие вызовы, и парламент должен помочь их преодолеть.

Как сообщает пресс-служба президента, в четверг, 26 марта, перед внеочередным заседанием Верховной Рады Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций "Слуга народа", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос" и "Европейская солидарность", а также депутатских групп "За будущее" и "Доверие".

"Вы видите, какая сложная ситуация в мире и в Украине. Мы делаем много, чтобы уберечь украинцев от коронавируса. Но вопрос не только в масках и медицине. Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность - помочь украинцам в такие нелегкие времена", - отметил на встрече президент.

Зеленский обсудил с парламентариями возможную повестку дня и подробнее рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержке Украины. Он также проинформировал о мерах, предпринимаемых государством для предотвращения распространения Covid-19.

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