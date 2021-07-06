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Pfizer заявляет об отсутствии связи между ее вакциной и смертью украинца

06.07.2021 / 14:53
Компания Pfizer заявила, что сейчас не установлена ​​причинно-следственная связь между ее вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech и смертью украинского гражданина 2 июля на Винниччине после прививки.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, которые могут быть связаны с нашей вакциной от COVID-19. Сейчас мы сообщаем, что в данном случае не была установлена причинно-следственная связь (между смертью и вакциной - ред.)», - заявили в компании.

В Pfizer также добавили, что уже более 400 миллионов человек во всем мире были привиты их вакциной.

Напомним, Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА заявил, что причиной смерти винничанина после COVID-прививки вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

2 июля в 13:45 мужчину, умершего после вакцинации, вакцинировали Comirnaty/Pfizer-BioNTech. В течение часа после процедуры мужчина чувствовал себя удовлетворительно. Через 3,5 часа после прививки появились жалобы на тошноту, потерю сознания. В 17:02 была вызвана экстренная медицинская помощь, которая в 17:10 прибыла на место и провела реанимационные мероприятия. Впрочем, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины.

Мобильной бригадой, которая прививала умершего, было вакцинировано 138 человек, других неблагоприятных событий после иммунизации в настоящее время не зарегистрировано. У пяти других лиц, которые прививались из одного флакона с умершим, на данный момент состояние удовлетворительное.

Источник

вакцина, Pfizer-BioNTech
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