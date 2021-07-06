Данилов ответил, готова ли Украина к наступлению России

Об этом свидетельствует его заявление в программе "Первые лица".

По его словам, сейчас происходят довольно сложные процессы.

"Несмотря на то, что ко всему подготовиться невозможно - к основным вызовам, которые можно оценить, Украина готова. Сейчас у нас совсем по-другому", - заявил Данилов.

Данилов заявил, что у России единая доктрина - они должны с кем-то вести войну, иначе у них очень быстро происходит развал, если нет внешнего врага.

Он заявил, что у Украины другое технологическое обеспечение, другая армия и другое вооружение. Кроме того, у Украины появились настоящие партнеры - страны Балтии, Польша, Канада, Соединенные Штаты Америки и Великобритания, отметил секретарь СНБО.

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев оценил возможность наступления России.

Отметим, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников исключает возможность того, что Российская Федерация решится на масштабное наступление на Украину.

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