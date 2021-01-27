Данилов: в советах о языке не нуждаемся

Об этом сообщил Данилов в Facebook

Прямая речь: "Украинский язык - единый государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся".

Данилов напоминает, что после оккупации украинского Крыма и развязывании войны на части территории Луганской и Донецкой областей под кураторством и при непосредственном участии российских войск Россия для украинцев - страна-агрессор.

Новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказания виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны, - только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины.

Напомним: Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что принятие Киевом закона о государственном языке является "продолжением русофобских действий местных политиков, управляемых из США".

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенным в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Изначально РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала "зеленых человечков" своими людьми.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

С 16 января 2021 года вступила в силу 30 ст. языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя об ином.

Госдума России осудила политику Украины в отношении использования украинского языка.

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