Войти | Зарегистрироваться
13:30

среда,
27 января
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

МОН обязали пересмотреть учебники по истории из-за иска Портнова

27.01.2021 / 13:20
Окружной админсуд Киева удовлетворил иск экс-заместителя руководителя администрации президента Януковича Андрея Портнова и обязал Министерство образования пересмотреть учебник по истории относительно освещения событий Революции Достоинства.

Об этом сообщил Портнов в Telegram, а также свидетельствует решение суда от 21 января

Прямая речь Портнова: "Административный суд вынес решение по моему иску в почти год тянувшемся судебном процессе. Суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть детские учебники истории 5-11 классов, в которых предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013-2014 гг".

Дословно из решения суда: "Административный иск ЛИЦА_1 ... (Портнов – ред.) к Министерству образования и науки Украины… – удовлетворить. Признать противоправной бездеятельность МОН...

Обязать Министерство образования и науки Украины обеспечить пересмотр учебников для 5 и 11 классов по истории Украины для учреждений общего среднего образования, вышедших в 2018 и 2019 годах".

Также суд постановил взыскать за счет бюджетных ассигнований МОН в пользу Портнова 1681,60 грн – как понесенные им судебные расходы.

Согласно материалам суда, Портнов сначала обращался в МОН с просьбой проверить 8 учебников для 5 и 11 классов по истории Украины, вышедших в 2018-19 годах.

А также пересмотреть другие учебники, пособия и учебные программы, утвержденные или рекомендованные для использования в учебном процессе Министерством образования и науки и содержащие описание событий 2013-2014 годов, в частности Революции Достоинства "на предмет представления полной, достоверной и объективной информации".

Но МОН ответил, что во время конкурсного отбора проектов учебников, их проверяли эксперты, а обоснованность экспертных заключений рассматривала конкурсная комиссия.

После этого Портнов обратился в суд.

В иске он заявлял, что в учебниках изложение новой истории с 2013 года (Раздел Революция Достоинства) содержит "признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013-2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода".

Источник

история, учебники, Портнов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 января
26 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.