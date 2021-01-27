Послы G7 дали понять, что Украина - подмандатная территория, - Золотарев

По мнению политтехнолога, руководителя центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, речь идет о прямом вмешательстве во внутренние дела нашей страны, пишут Украинские новости.

"Если бы Украина была действительно суверенным государством, то на следующий день послы были бы вызваны в МИД и объявлены персонами нон грата, поскольку это прямое вмешательство во внутреннюю политику. Как проводить судебную реформу, каким образом - это все-таки внутреннее дело Украины и это должны решать украинцы, а не Госдеп и послы "Большой семерки". Тем более что в данном случае речь идет о формировании некой отдельной ветви власти, задачей которой станет обеспечение внешнего влияния и контроль за украинской бизнес и политической элитой. Я имею ввиду так называемую антикоррупционную вертикаль, включающую в себя не только государственные институции, но и все псевдообщественные "грантоедские" организации. Поскольку общественного там ни на йоту нет, абсолютно подконтрольные внешним донорам организации как раз достаточно последовательно и четко занимаются внедрением этого внешнего управления", - отметил эксперт.

По мнению эксперта, подобное поведение послов очень ярко свидетельствует о реальном уровне независимости страны.

"Послы прекрасно отдают отчет о степени суверенитета Украины и реальной независимости. Окно давно на распашку - можно дойти до уровня подобного рода детальных советов, что и как делать. В любой другой стране я себе тяжело представляю подобное. Чтобы, например, Эрдогану послы "Большой семерки" советовали, как и что ему делать. Как раз Турция пример того, что, даже рискуя усложнением отношений, страна проводит суверенную внутреннюю и внешнюю политику. Чего не скажешь про Украину", - отметил политолог.

При этом по мнению эксперта, повышенный интерес Запада к украинским судам вовсе не случаен.

"Судебная ветвь власти является ключевой для бизнеса и политики… Послы прекрасно отдают себе отчет в том, что они делают. Им нужна подконтрольная судебная власть, на которую они смогут влиять", - полагает Золотарев.

В том, что документ появился именно в день рождения Владимира Зеленского, эксперт призывает не искать какого-то глубокого смысла. Тем не менее, он считает этот факт довольно показательным.

"Думаю, что тут не стоит искать глубокий смысл. Хотя, конечно, показательно, что в тот день, когда обычно говорят комплименты и поздравляют, приходит такой директивный документ. Это все очень ярко иллюстрирует отношения между Украиной и коллективным Западом, отражая их суть - Украина подмандатная территория", - заявил он.

Напомним, что в понедельник, в день рождения Владимира Зеленского, послы стран "Большой семерки" представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформы в Украине. Предложения касаются также изменений в работе Конституционного суда.

В этой дорожной карте Украине, в частности, рекомендуют временно увеличить кворум для принятия решений КСУ, отложить процедуру добора судей Конституционного суда до введения новых правил, обеспечить существенную роль международных экспертов при проверке кандидатов. Также предписывается снова реформировать Верховный суд, ВСП и специализированные суды.