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Секретарь Совбеза РФ: Киев языковым законом разделяет Украину и Россию

27.01.2021 / 12:18
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявляет, что принятие Киевом закона о государственном языке является продолжением русофобских действий местных политиков, управляемых из США.

Об этом сообщил Патрушев в комментарии "Аргументам и фактам"

Прямая речь: "Происходящее же в Украине – это продолжение русофобских действий недальновидных политиков, пришедших к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США. Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, они уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства".

Патрушев повторил заявление Госдумы РФ о том, что "Киев в угоду Вашингтону сознательно игнорирует даже свою Конституцию", гарантирующую свободное развитие, использование и защиту других языков.

Секретарь Совбеза РФ считает, что власти Украины, принимая закон о своем государственном языке, якобы противопоставляют себя "основному населению" Украины, а также "провоцируют дополнительное напряжение в обществе, способствуют развитию сепаратизма".

Патрушев подсчитал, что нынешний закон это уже "19-ий этап языковой дискриминации в Украине". Он также заявил, что "в России никому и в голову не приходит притеснять другие языки, в том числе украинский".

По словам секретаря Совбеза РФ, "культивируемая властью Украины русофобия" уже привела к "серьёзной деградации двусторонних торгово-экономических отношений", но "украинский бизнес пытается сохранить налаженные десятилетиями… связи…, чтобы не допустить полного развала экономики в своей стране".

Для справки: Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Изначально РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала "зеленых человечков" своими людьми.

Напомним, 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

С 16 января 2021 года вступила в силу 30 ст. языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом.

Госдума России осудила политику Украины в отношении использования украинского языка, согласно которой с 16 января все поставщики услуг в Украине обязаны коммуницировать с клиентами на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом.

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украинский язык, РФ, языковый закон
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