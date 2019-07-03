Россия во второй раз созывает Совбез ООН из-за украинского языкового закона

Об этом спикер постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Олег Николенко сообщил в Facebook.

"Скоро нас ждет второй акт театра абсурда в Совете Безопасности ООН. Делегация РФ повторно обратилась об обсуждении украинского языкового закона в Совбезе ООН. Сегодня при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировали на 16 июля", - написал он.

По его словам, формальным поводом стало вступление закона в силу.

"Хотя, все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине. Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения", - заявил Николенко.

"Со своей стороны, Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы поднять насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождение украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17", - добавил он.

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напоминаем: российская делегация уже обращалась к председателю Совета Безопасности ООН и просила созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке. Но тогда Совет безопасности отказалась рассматривать этот вопрос.

25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля. За это решение проголосовали 278 парламентариев.

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