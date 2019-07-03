Разведение сил в Станице Луганской: ОБСЕ видела мужчин с повязками "СЦКК"

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 30 июня, обнародованном в понедельник, 1 июля.

Миссия осуществляла мониторинг мероприятий, связанных с процессом разведения сил и средств у Станицы Луганской.

"Так, 29 и 30 июня на передовой позиции вооруженных формирований (которая не была демонтирована) южнее деревянных конструкций, установленных над разрушенной частью моста в Станице Луганской (15 км северо-восточнее Луганска), наблюдатели видели двух мужчин в одежде военного типа с голубыми нарукавными повязками с надписями "СЦКК" на русском и английском языках", – говорится в сообщении.

Между тем средств военного типа наблюдатели не зафиксировали.

29 июня на участке разведения наблюдатели отметили, что с помощью двух машин (грузовики с краном и грузовика с прицепом) с участка у блокпоста вооруженных формирований южнее моста в Станице Луганской убирали некоторые сооружения и несколько бетонных блоков.

В течение дня на блокпосту команда миссии фиксировала непрерывный поток людей, которые перемещались в обоих направлениях через контрольно-пропускные кабинки, где наблюдатели видели сотрудников в штатском, которые осуществляли проверку документов у тех, кто проходил через блокпост.

На этом же участке члены патруля СММ видели около 10 мужчин в одежде военного типа с аналогичными описанными выше голубыми наружными повязками. 30 июня, по наблюдениям миссии, ситуация не изменилась.

29 июня на участке разведения наблюдатели видели также группу по разминированию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которая проводила работы по разминированию в пределах 5 метров по обе стороны от дороги.

В миссии напоминают, что Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) был создан в сентябре 2014 года Украина и Российской Федерацией, которые назначили по одному из представителей для совместного управления СЦКК.

В состав Совместного центра вошли офицеры Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил Российской Федерации, которые были размещены в разных секторах Луганской и Донецкой областей.

В декабре 2017 г. офицеры Вооруженных сил Российской Федерации были выведены из состава СЦКК, после чего они покинули Украину.

Напомним: 21 сентября 2016 года участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе в районе Золотого, Станицы Луганской и на участке Петровское-Богдановка. Если определенный период там нет обстрелов, то и украинская армия, и боевики должны отойти от позиций на 1 километр вглубь.

Полностью эти договоренности на участке Станицы Луганской не выполнялись: там все время фиксировались обстрелы.

26 июня 2019 года штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской – и заверил, что это не ослабляет оборонительные возможности ОС. 27 июня первый этап завершился: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.

30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже отошел из района Станицы Луганской, но СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт.

1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. По его словам, это зафиксировала и подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.

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