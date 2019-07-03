Войти | Зарегистрироваться
18:22

среда,
03 июля
Онлайн
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

Командир взвода Нацгвардии избил солдата до разрыва селезенки

03.07.2019 / 17:46
ГБР завершило расследование в отношении командира взвода, контрактника одной из воинских частей Нацгвардии, который нанес телесные повреждения двум солдатам на Полтавщине.

Как сообщает пресс-служба бюро, в марте этого года командир взвода, будучи руководителем полевых занятий на военном полигоне, расположенном в Полтавском районе, из-за недовольства действиями своих подчиненных военнослужащих нанес по одному удару кулаком в область грудной клетки двум солдатам.

"Впоследствии, в этот же день, одному из ранее избитых солдат командир нанес удар в левую часть туловища уже ногой, чем нанес солдату телесные повреждения в виде травмы живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Травмированный орган пришлось удалять хирургическим вмешательством", - сообщили в ГБР.

Там добавили, что, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, эти травмы квалифицируются как тяжкие телесные повреждения.

По результатам предварительного расследования в суд направлено обвинительное заключение относительно командира взвода в применении неуставных средств воздействия в отношении подчиненного, если эти действия причинили существенный вред, а также применение насилия в отношении подчиненного, повлекшего тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч . 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины, командиру взвода грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

В ГБР отметили, что расследование проводили следователи теруправления, расположенного в Полтаве. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратуры Полтавского гарнизона Центрального региона Украины.

Источник

капитан Нацгвардии, избиение солдата
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.