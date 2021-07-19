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Пост Зеленского про MH17 без упоминания России в ОП объяснили спецификой соцсетей

19.07.2021 / 11:17
Президент Владимир Зеленский на своих страницах в Instagram и Twitter написал посты о катастрофе рейса MH17, не упомянув о том, что самолет был сбит из российского ракетного комплекса.

В связи с этим в ОП отметили, что соцсети имеют "определенный формат" сообщений, а официальная позиция главы государства изложена на его сайте.

Об этом свидетельствует комментарий пресс-службы Офиса президента для Украинской правды

Дословно: "Основным каналом коммуникации с обществом, главной площадкой для официальных сообщений был и остается сайт Офиса президента.

Посты в различных социальных сетях являются дополнительными инструментами коммуникации с пользователями этих сетей. Кроме того, известный факт, что различные социальные сети имеют свою специфику, определенный формат постов, некоторые даже ограничивают количество знаков в сообщении".

В пресс-службе попросили для освещения деятельности, позиции или реакции президента Украины на важные и значимые для общества события пользоваться всеми источниками, но в первую очередь – официальными сообщениями на сайте ОП и именно это "будет свидетельствовать о всестороннем и основательном освещении темы".

Напомним: 17 июля в Instagram Владимир Зеленский написал, что 7 лет назад в небе над Украиной произошла ужасная катастрофа пассажирского самолета "Боинг" рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек. О роли России в трагедии и о сбивании ракетой президент в этом сообщении не упомянул. Похожий пост главы государства появился в Twitter.

В то же время на официальной странице президента Украины сообщение о трагедии MH17 было изложена иначе. На сайте главы государства отмечается, что международная совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

ЕС в связи с седьмой годовщиной сбития самолета "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность и будет в полной мере сотрудничать для установления истины и наказания виновных.

США в свою очередь призвали Россию признать ответственность в сбивании малайзийского боинга МН17 над оккупированной частью Донбасса.

Источник

катастрофа, Зеленский, MH17
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