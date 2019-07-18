В деле MH17 появились новые свидетели

Об этом сообщает нидерландская газета NRC со ссылкой на главу JIT Вилберта Паулиссена.

"В ходе поиска виновных в сбитии MH17 появились новые свидетели", - говорится в сообщении.

По словам Паулиссена, сейчас следствие делает новые шаги, и это все "выглядит многообещающе".

В то же время главный прокурор Нидерландов и координатор следственной группы Фред Вестербейке заявил, что все доказательства о причастности России к авиакатастрофе будут представлены в суде.

Ранее нидерландский журналистов-расследователей Питер Фонхайз идентифицировал нескольких причастных к катастрофе МН17, кроме тех, кому уже официально предъявлено обвинение.

Напомним, ровно пять лет назад пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.

В мае прошлого года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в ответственности за уничтожение малайзийского пассажирского самолета рейса МН17 в 2014 году.

Международная совместная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцирующейся в Курске (РФ) .

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