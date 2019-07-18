Катастрофа MH17: СБУ два года назад задержала водителя, который перевозил российский "Бук"

Об этом на брифинге в среду, 17 июля, сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

"Благодаря видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо задержать, когда оно пересекало границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас оно отбывает наказание здесь, в Украине», - сказал Маяков.

Он пояснил, что видео, как в Донецке на автотягаче везут ЗРК, было снято на телефон, и оно есть в распоряжении СБУ.

Представитель СБУ отметил, что в настоящее время следствием установлено точное время и маршрут, по которому самоходная огневая установка (СВУ) зенитно-ракетного комплекса "Бук" была незаконно перемещена с территории Российской Федерации в Украину; время осуществления запуска зенитно-управляемой ракеты по пассажирскому самолету "Боинг 777-200 9M-MRD" и место старта данной ракеты; время и маршрут, по которому СВУ ЗРК "Бук" была вывезена обратно в Российскую Федерацию.

Кроме того, установлено более 150 человек, причастных к транспортировке самоходной установки "Бук" с территории России на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой областей и обратно в РФ, ее охране и выводу на боевые позиции для сбивания самолета.

Он также напомнил, что 19 июня в Нидерландах состоялся совместный брифинг членов Международной совместной следственной группы, во время которого было сообщено о привлечении к уголовной ответственности за совершение этого преступления четырех человек - трех граждан РФ и одного гражданина Украины, а также сообщено о передаче уголовного производства в отношении этих лиц в суд, который начнется 9 марта 2020 года в Нидерландах.

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Самолет упал на поле расцветшего подсолнечнника.

Международная совместная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", принадлежащим 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в ответственности за катастрофу малайзийского пассажирского самолета рейса МН17.

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