Во время Пасхальных праздников в США произошел новый "скачок" COVID-19 – Reuters

Об этом сообщает Reuters

27 из 50 штатов сообщили об увеличении количества новых случаев на прошлой неделе по сравнению с предыдущей.

Среднее количество госпитализированных больных COVID-19 в больницах выросла на 4% и составила более 37 тысяч за неделю.

В связи с этим органы здравоохранения выразили обеспокоенность увеличением количества поездок во время Пасхальных праздников и школьных весенних каникул, в то время, когда распространяются новые штаммы коронавируса.

Напомним, в январе ученые медицинского центра Университета штата Огайо обнаружили в США два новых штамма коронавируса.

Первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса в США подтвердили 29 декабря в штате Колорадо.

Вакцинация против коронавируса в США началась 14 декабря.

За сутки 4 апреля в США сделали 4 миллиона прививок.

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