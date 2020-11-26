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Байден озвучил свои шаги на первые 100 дней у власти

26.11.2020 / 12:48
Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.

Об этом заявил Байден в интервью телеканалу NBC, пишет агентство "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я направлю в Сенат Соединенных Штатов законопроект об иммиграции, который позволит получить гражданство более чем 11 миллионам незарегистрированных людей в Америке...

Я также намерен покончить с некоторыми, я думаю, очень вредными исполнительными указами, которые значительно повлияли на ухудшение климата и сделали нас менее здоровыми (...), которые подписал президент (Трамп)".

Байден заявил, что позаботится о том, чтобы власти штатов, пострадавших от пандемии коронавируса, получили "немедленную помощь", хотя и не уточнил, как он это сделает.

По его словам, "это больше, чем просто финансовый кризис – это кризис, который вызывает реальный психический стресс у миллионов людей".

Байден не планирует после инаугурации инициировать расследование в отношении Трампа: "Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать Министерство юстиции в качестве средства, чтобы настаивать на том, что что-то произошло".

Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных,СМИ спрогнозировали победу Байдена.

Управление общих служб сообщило, что администрация готова официально начать процесс передачи власти, но республиканец Дональд Трамп заявил, что это решение влияет на попытки его команды добиться пересмотра результатов голосования.

Источник

США, Байден, COVID-19
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