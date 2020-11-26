В Бразилии почти 40 человек погибли в ДТП автобуса и грузовика

Об этом сообщает местный портал Globo.

Сообщается, что катастрофа произошла на шоссе Альфредо де Оливейра Карвальо между населенными пунктами Тагуаи и Такуаритуба. По словам представителя властей Александра Гедеса, доступ к этому месту затруднен, поэтому информация о количестве жертв еще может измениться. Также сообщается, что часть людей еще остается заблокированной в автобусе.

Причина аварии выясняется. Полиция подозревает, что она произошла во время попытки обгона. В автобусе ехали около 50 рабочих текстильной компании, полиция работает над опознанием жертв.

Напомним, летом в китайской провинции Гуйчжоу пассажирский автобус упал в озеро, в результате чего погибли более 20 человек.

До этого в Сирии неуправляемый бензовоз устроил масштабное ДТП, в результате были десятки погибших и раненых.

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