В США первую дозу вакцины от COVID-19 получили 8% жителей

"Восемь процентов населения США получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19", - сообщила команда в Twitter. На прошлой неделе первую дозу получило 2%.

Для прививок в стране используют вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

Директор американского Центра по контролю за заболеваниями Рошель Валенски сообщила, что распространение коронавируса в стране замедлилось.

США занимают первое место в мире по числу заражений и смертей от коронавируса. С начала пандемии там было выявлено более 27 млн случаев COVID-19, более 462 тыс. заразившихся умерли.

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