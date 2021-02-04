AstraZeneca планирует к осени разработать новое поколение COVID-вакцин

Об этом заявил на брифинге исполнительный вице-президент подразделения исследований и разработок биологических лекарственных препаратов AstraZeneca Мене Пангалос, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

На вопрос, когда AstraZeneca может изготовить вакцину следующего поколения для борьбы с новыми штаммами вируса, Пангалос ответил - "как можно скорее".

"Мы очень стараемся попытаться подготовить что-то к осени, поэтому в этом году", - сказал он.

Профессор Энди Поллард из Оксфорда выразил уверенность, что вакцина сработает против «британского» штамма коронавируса, который распространился по всему миру.

По данным ВОЗ, новый штамм коронавируса, который сначала зафиксировали в Великобритании, обнаружили уже в 80 странах, "южноафриканский" - в 41-й.

Напомним, ранее промежуточные результаты третьей фазы испытаний вакцины против коронавирусной болезни от компании AstraZeneca продемонстрировали ее эффективность в 82%.

В ЕС сертифицированы три вакцины против COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

В целом так называемое портфолио Еврокомиссии включает восемь вакцин, которые рассмотрены в ЕС для закупки. Это, в частности: Pfizer/BioNTech (США-Германия), Moderna (США), AstraZeneca (Великобритания-Швейцария), Sanofi-GSK (Франция), Janssen Pharmaceutica NV (Бельгия), CureVac (Германия), Valneva (штаб-квартира во Франции), а также Novavax (США).

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