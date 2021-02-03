Войти | Зарегистрироваться
17:14

среда,
03 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Меркель: вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно

03.02.2021 / 15:54
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вакцины против коронавируса могут понадобиться "на долгие годы".

Об этом она заявила после совместного заседания с главами земельных правительств, представителями Еврокомиссии и фармацевтических компаний, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Это похоже на вакцину против гриппа, когда вы каждый раз повторно вакцинируетесь против новой мутации вируса", - заявила Меркель в Берлине.

По ее словам, несмотря на все проблемы, власти рассчитывают соблюсти данное ранее обещание о том, что каждый житель Германии получит возможность сделать прививку до конца лета.

"Заявление о том, что мы сможем предложить каждому гражданину прививки до конца третьего квартала, может быть подтверждено", - сказала канцлер.

По словам Меркель, это обещание может быть выполнено даже при таком негативном сценарии, когда два фармацевтических производителя, Johnson&Johnson и Curevac, вопреки ожиданиям, не получат одобрение на разработанные ими вакцины.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что компания AstraZeneca, вакцина которой только что получила разрешение на использование в ЕС, не успеет вовремя поставить обещанные объемы вакцин.

На фоне этого заявления и задержек с поставками вакцины от BioNTech-Pfizer Евросоюз решил ввести механизм контроля экспорта вакцины, произведенной на территории стран блока.

До того как стало известно об этих проблемах, Еврокомиссия предложила странам-членам поставить цель к лету 2021 вакцинировать 70% взрослого населения.

Источник

вакцинация, Германия, Меркель
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.