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В Германии большое количество людей отказывается от вакцины AstraZeneca

01.03.2021 / 15:18
Премьеры нескольких федеральных земель призывают сделать вакцину AstraZeneca доступной для всех желающих из-за того, что в приоритетных группах от нее много отказов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

В Германии четко определены приоритетные группы, которые должны первыми получить прививки. Но из-за того, что многие из них не хотят вакцинироваться препаратом AstraZeneca, растут опасения, что эти дозы будут лежать на складах неиспользованные, тогда как другие люди продолжают ждать своей очереди.

Как и в ряде других стран ЕС, вакцину AstraZeneca в Германии рекомендовали для людей, не старше 65 лет. В то же время, среди младшего населения из "групп риска" им также колеблются вакцинироваться потосу что заявленный уровень эффективности ниже, чем у Pfizer-BioNTech или у Moderna, и из-за этого несколько выше риск побочных реакций.

По состоянию на середину недели, Германия использовала только 239 тысяч доз вакцины AstraZeneca из полученных 1,4 миллиона.

Премьер Баварии Маркус Зьодер предложил, чтобы дозы, которые уже "пролеживают" на складах, позволили использовать для вакцинации всех желающих.

"Ни один флакон вакцины не может пролеживать или быть выброшенным, потому что каждый вакцинированный человек получает защиту для себя и для всех", - заявил он.

К призыву присоединился и премьер земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн и премьер Саксонии Михаэль Кречмер.

"Приоритизация, конечно, необходима - пока у нас есть проблема с дефицитом вакцин. Но мы не можем допустить, чтобы имеющаяся вакцина не использовалась, потому что те, кто уже имеет к ней доступ, отказываются от нее. В таком случае нужно вакцинировать желающих, до которых еще не дошла очередь", - заявил Кречманн.

Ранее в правительстве заявили, что планируют предлагать вакцину AstraZeneca ключевым госслужащим, чтобы повысить доверие к ней.

Напомним, последние опросы показывают, что 34% немцев не планируют делать прививки от коронавируса.

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коронавирус, вакцинация, Германия
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