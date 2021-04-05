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В Германии вакцинированным от COVID будут привилегии: что пообещали власти

05.04.2021 / 16:18
В Германии вакцинированные от коронавируса граждане, у которых выработался иммунитет, получат привилегии.

 Они получат возможность ходить по магазинам, не делая предварительно тест на COVID-19, и путешествовать, не соблюдая карантин.

Об этом глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

По его словам, окончательно решение будет принято после того, как в ФРГ пройдет третья волна коронавируса.

"Получившие прививку смогут без тестов ходить по магазинам или в парикмахерские. Также, как считают в Институте Роберта Коха, им больше не нужно будет соблюдать карантин", - сказал Шпан.

Глава Минздрава сослался на исследование Институте Роберта Коха, согласно которому на 15-й день после завершения вакцинации люди менее заразны, чем те, у которых негативный тест на COVID-19 и отсутствуют симптомы болезни.

Напомним, в Германии продлили жесткий карантин до 18 апреля. При этом планировалось, что с 1 по 5 апреля будут закрыты почти все магазины, а религиозные службы переведут в онлайн-режим. Но такое решение спровоцировало шквал критики со стороны бизнеса и общественности.

До этого предполагалось, что локдаун в Германии могут продлить на весь апрель.

Источник

коронавирус, вакцинация, Германия
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