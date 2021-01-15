Германия вакцинировала от COVID-19 один процент населения

Об этом свидетельствуют данные Института имени Роберта Коха, передает телеканал Deutsche Welle.

Вакцинацию населения Германии проводят препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Вакцинация в стране началась 27 декабря.

Для завершения вакцинации нужно получить вторую дозу вакцины. Вторую прививку делают через три недели после введения первой дозы.

Данные о количестве вакцинированных от коронавирус немцев прокомментировал министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

"Мы стали на путь выхода из пандемии", - сказал он, отметив, что сейчас страна в самой тяжелой фазе.

Напомним, немецкий канцлер Ангела Меркель предложила ужесточить локдаун в Германии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Меркель хочет остановить общественный транспорт.

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