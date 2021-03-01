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Прививку от Covid, вероятно, придется делать регулярно – BioNTech

01.03.2021 / 14:16
Массовая вакцинация населения от COVID-19 позволит уменьшить количество инфицированных людей более чем на 90%, при этом людям могут понадобиться дополнительные дозы вакцины ежегодно или каждые полтора года.

Об этом сообщил руководитель компании BioNTech Угур Шахин в интервью Bild.

По словам главы BioNTech, пандемию можно эффективно сдерживать, если вакцину получит достаточно людей, поскольку массовые прививки уменьшают количество инфицированных коронавирусом на 92%.

При этом имеющаяся вакцина может защитить и от новых, более опасных штаммов COVID-19, но возможно, возникнет необходимость в неоднократном прививке.

Прямая речь: "В случае появления опасного штамма, действенным подходом может быть введение третьей дозы имеющейся вакцины. Такое усиление прививки может спровоцировать столь сильную иммунную реакцию, что даже сильный штамм не сможет ее преодолеть.

Если мы хотим замедлить распространение вируса в будущем и уменьшить уровень инфицирования, то усиливать прививки надо чаще, возможно ежегодно, или каждые полтора года".

Справка: BioNTech - немецкая биотехнологическая компания, которая совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer разработала действенную вакцину против коронавируса. Препарат первым был допущен к применению в ЕС и одобрен ВОЗ.

Источник

коронавирус, вакцина, BioNTech
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